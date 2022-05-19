ООО ГК «ТАНТАЛ» осуществляет оптовую и розничную продажу металлопроката по России, а так же производит детали по чертежам заказчика любой сложности. На наших складах всегда в наличии представлен большой ассортимент металлопродукции от крупнейших производителей.

Нас выбирают:

Среди наших постоянных клиентов крупные предприятия России.

Мы активно сотрудничаем не только с крупными оптовыми заказчиками, но и с небольшими предприятиями и частными клиентами.

Обладая собственным логистическим отделом, мы можем привезти заказ в любом объеме на любой объект Российской Федерации.

Расчет доставки производится индивидуально.

Наши преимущества: