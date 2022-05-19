От заводов до ИП – работаем со всеми категориями клиентов
Индивидуальный подход к каждому заказу
Соблюдаем сроки и держим обещания
Штат профессиональных логистов, которые выстроят оптимальную цепочку доставки
Отсрочка платежа
Скидки
Отгрузка без очереди
Бесплатный расчет смет любой сложности
Наши клиенты своими глазами видят цепочку поставки – от объемов производства до ценообразования.
Металлобаза в Москве
1000
Довольных
клиентов в год
5,000
Тонн в год
металлопроката
15
Лет работы
на рынке
Услуги компании
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