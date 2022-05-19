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Москва

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ

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ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

От заводов до ИП – работаем со всеми категориями клиентов

Индивидуальный подход к каждому заказу

Соблюдаем сроки и держим обещания

МИНИМУМ ТРАТ НА ЛОГИСТИКУ

Штат профессиональных логистов, которые выстроят оптимальную цепочку доставки

 

СУПЕРУСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

Отсрочка платежа

Скидки

Отгрузка без очереди

Бесплатный расчет смет любой сложности

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ.

Наши клиенты своими глазами видят цепочку поставки – от объемов производства до ценообразования.

Каталог продукции

Металлические изделия

Металлопрокат

Металлургическое сырье

Метизы

Полимеры АТИ РТИ

Продукция для сварки

Системы трубопроводов

Строительные материалы

Электротехника

Металлобаза в Москве

1000

Довольных
клиентов в год

5,000

Тонн в год
металлопроката

15

Лет работы
на рынке

Производство

Литейное
производство

Производство металлических изделий

Производство металлоконструкций

Производство металлопроката

Все возможности производства

Услуги компании

Резка металла

Экспресс-анализ металлов и сплавов

Штамповка металла

Шлифовальные работы

Ультразвуковой контроль

Токарные работы

Термообработка металла

Слесарные работы по металлу

Сварочные работы

Гибка металла

Пробивка металла

Порошковая покраска изделий для авто

Покраска металла

Ответхранение

Обработка поверхности металла

Нанесение покрытий на металл

Литье металлов

Заточка режущего инструмента

Все услуги компании
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